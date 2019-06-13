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rezervleri arttı!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 15:49
Merkez Bankası rezervleri arttı!

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 74 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs ile biten haftada 75 milyar 38 milyon dolar seviyesindeydi.

826 MİLYON DOLAR? ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar artarak 95 milyar 555 milyon dolardan 96 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

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Merkez Bankası rezervleri arttı!
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