Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor

BKM'nin, Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 6 Mayıs - 2 Haziran döneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 65,3 milyar TL olan tutar, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4'te 1'ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı 94 TL oldu.

2019 yılında gerçekleşen kartlı ödeme adetleri incelendiğinde, 3 Haziran Ramazan Bayramı arife gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.

Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika 15.37 oldu.

Geçen yıl 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde, bu yıl yüzde 18 artışla 3 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARTLARLA 6,6 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

3-6 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,6 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 3,1 milyar TL'si (yüzde 47) market ve AVM, akaryakıt istasyonları, giyim ve aksesuar sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market ve AVM sektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 14 ile akaryakıt istasyonları, yüzde 13 ile giyim ve aksesuar sektörü izledi.

Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü yüzde 9, çeşitli gıda sektörleri ise kartlı ödemelerin yüzde 8'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

YERLİ TURİSTLER 4 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİ

Ramazan Bayramı ile beraber tatili 9 güne çıkarabilen yerli turistlerin başka şehirlerde tatil yapma fırsatı bulması turizm sektörüne hareketlilik getirdi. 01-09 Haziran'da kart kullanıcıları tarafından ikamet ettikleri il dışında yaklaşık 4 milyar TL tutarında fiziki kartlı ödeme gerçekleşti. Başka bir deyişle; kartlı ödeme tarafından bakıldığında şehir değiştiren tatilciler, gittikleri şehirlerin ekonomisine toplamda 4 milyar TL katkı sağladılar.

EN FAZLA TERCİH EDİLEN İLLER MUĞLA, İZMİR VE ANTALYA

1-9 Haziran'da kartlı ödeme tutarı açısından hangi şehrin en fazla misafir ağırladığı incelendiğinde Muğla 270 milyon TL ile misafir olunan şehirlerde kartlarla en fazla ödemenin yapıldığı il oldu. Muğla'yı 255 milyon TL ile İzmir, 207 milyon TL ile Antalya, 198 milyon TL ile Ankara ve 141 milyon TL ile Balıkesir takip etti.

Kartlarla farklı şehirlerde yapılan fiziki ödemelerin 5'te 1'i ilk üç şehirde gerçekleşti.