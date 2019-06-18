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: 'tan ev almak isteyenlere müjde! Bugün başlattı...

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dün açıkladığı enflasyona endeksli kampanyasının ardından bir açıklaması da 'tan geldi. da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine sağlayacağını duyurdu. Böylelikle kampanyaya katılan sayısı üçe yükseldi. Peki Halkbank'ın konut kredisi detayları neler? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 18.6.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 11:15
Son dakika: Halkbank'tan ev almak isteyenlere müjde! Bugün başlattı...

haberi... , konut sahibi olmak isteyen müşterilerine Enflasyona Endeksli imkanı sağlayacak.

'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeyi sürdüren , ürününü kullanıma sundu.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile 120 aya kadar vade seçeneği sunulurken, oranları Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bağlı olarak değişecek. Böylece enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

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Son dakika: Halkbank'tan ev almak isteyenlere müjde! Bugün başlattı...
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