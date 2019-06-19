TOKİ Başkanı Bulut: TOKİ 140 yeni şantiye ile 120 bin kişiye iş imkanı sunacak

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal konut projeleriyle herhangi bir kar amacı gütmeden dar gelirli aileleri ev sahibi yaptıklarını ifade etti.

Ekonomi ve istihdama da çok yüksek oranda katkı sunduklarını vurgulayan Bulut, "Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduk ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lira hak ediş ödemesi yaptık." dedi.

TOKİ'nin dolaylı olarak 250 alt sektörü desteklediğini aktaran Bulut, "Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız." açıklamasını yaptı.

3,5 MİLYON VATANDAŞ KONUT SAHİBİ OLDU

TOKİ Başkanı Bulut, 16 yılda 843 bin 546 konut rakamına ulaşarak 3,5 milyon vatandaşı 15-20 yıl vadelerle konut sahibi yaptıklarını dile getirdi.

Son 16 yıl içinde TOKİ tarafından yaklaşık 160 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Bulut, TOKİ'nin gelecek dönemde sosyal konut dışında üretim yapmama kararı aldığını anımsattı.

5 Mart'ta başlatılan "50 Bin Sosyal Konut Projesi" başvurularının 19 Nisan'da tamamladığını, kura çekimlerine başladıklarını söylen Bulut, "Kura çekimlerini 21 Ağustos'a kadar tamamlayacağız. Bugün itibariyle 34 projede 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamladık. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede ise 1686 konutumuz ihale sürecine girdi." açıklamasında bulundu.

2023'E KADAR 250 BİN SOSYAL KONUT

TOKİ'nin son yıllarda olduğu gibi bundan sonra da tüm projelerinde yatay mimari tarzında konut üreteceğini, mahalle kültürünün ön planda tutulacağını aktaran Bulut, "TOKİ olarak, konut bölgeleri ve genel şehir planlarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda, mahalle kültürünü yaşatacak, vatandaşlarımızı tabiatla buluşturacak, aile, komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla konutlar üreteceğiz." dedi.

Bulut, Bakanlığın hedefleri kapsamında idare olarak 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konutu hayata geçireceklerini kaydetti.

İSTANBUL'A 10 BİN YENİ SOSYAL KONUT

Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASLI YERİNDE DÖNÜŞÜM

Gönüllük ve rızaya dayalı yerinde dönüşüm yaklaşımını esas aldıklarını vurgulayan Bulut, "Kentsel dönüşüm alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz. Hak sahibi olarak kabul edilen vatandaşların mağdur olmaması için büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesine başlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında sadece bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini yaptıklarını ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedefi var. Bunun yaklaşık 30-40 bini TOKİ tarafından yapılacak. Bu doğrultuda 2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu konutların projelerini de tamamlamak üzereyiz."

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm sürecini açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüttüklerine dikkati çeken Bulut, sadece binaları yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmediklerini, çevre düzenlemeleri, donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçları da karşıladıklarını anlattı.

Bulut, okul öncesi çocuk grubu, üniversite gençliği, kadın, erkek tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşim yerlerini yenilediklerini vurguladı.

TOKİ olarak İstanbul'da da yoğun bir kentsel dönüşüm sürecine girdiklerini ifade eden Bulut, bu yıl kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da 14 bin 76 konutun yapımını planladıklarını aktardı.

Bu konutların bin 922'sinin ihalesini yapıp inşaatına başladıklarını ifade eden Bulut, bin 771 konutun ihale tarihlerini belirlediklerini, 10 bin 383 konutun proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İSTANBUL İÇİN İSE 13 MİLLET BAHÇESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkartma hedefi doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin 65'e yükseldiğini kaydeden Bulut, "İstanbul için ise 13 millet bahçesi projemiz var. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'a 12 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracağız. Projelerimizin içerisinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak." dedi.