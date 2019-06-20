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Asya ile ticaretinde dengeler değişiyor

ile arasında devam eden ticaret savaşları Asya ile ABD'nin ticaret hacminde azalmaya neden olurken, bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çeviriyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 12:23
Asya ile ABD ticaretinde dengeler değişiyor

Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ABD'nin, Asya kıtasındaki ticaretinin yüzde 82,5'ini oluşturan ilk 10 ticari ortağı ile rakamlarında önemli değişiklikler yaşandı. ABD'nin kıta ile olan ticaret hacmi, 2019'un ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalırken, Asya ülkelerinin ABD'ye verdiği dış ticaret fazlası da yüzde 1,4 geriledi.

ABD'nin 'den ithal ettiği ürünlere tarife uygulamaya başlamasıyla bazı Asya ülkeleri, ABD ile olan ticaretlerinde önemli artışlar kaydetti. Söz konusu ülkelerin başında Güney Kore ve Vietnam geliyor.

Bu yılın ilk 4 ayında ABD'ye verdiği dış ticaret fazlasında Güney Kore yüzde 52,6, Vietnam da 43,5'lik artış yaşadı.

Ocak-nisan döneminde ihracatını yüzde 38,3 ile en çok Vietnam artırırken, Vietnam'ı, yüzde 17,1 ile Güney Kore ve yüzde 12,5 ile Hindistan takip etti. Söz konusu ülkeler arasında ABD'den ithalatını en çok artıran ülke ise yüzde 17,5 ile Hindistan oldu.

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Asya ile ABD ticaretinde dengeler değişiyor
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