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Fitch'den flaş açıklama: 'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Yönetici Direktörü , Fitch 'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 14:49
Fitch'den flaş açıklama: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Fitch Ratings'în gelişen piyasalara ilişkin Londra'da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE CARİ AÇIK DÜŞÜYOR"

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch'in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

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Fitch'den flaş açıklama: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak
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