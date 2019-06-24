Trump: Fed ABD ekonomisini güçlendirme şansını kaçırdı

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Fed'in ne yaptığını bilmemesine rağmen, ABD tarihinin en iyi haziranlarından birinini yaşıyoruz. Fed'in doğru hamleyi yaptığını düşünün, Dow belki bin puan yükselecek, gayri safi yurt içi hasıla yüzde 4.0 belki yüzde 5.0 artacaktı. Şimdi, faizleri düşürerek gevşeme-ye ihtiyacımız olan bir dönemde, bir çocuk gibi inat ediyorlar" dedi.?



Trump geçtiğimiz aylardan bu yana Fed'e faizleri düşürme çağrısı yapıyor, ancak Fed faizleri geçen hafta gerçekleştirilen para olitikası toplantısında sabit tuttu. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı açıklamasındaki, "Katılımcıları çoğu, uyumlu para politikasının güçlendiğini gördü"" cümlesini, gelecek ay faizlerin düşürüleceğine ilişkin sinyal olarak görüyor.

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