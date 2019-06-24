Volkswagen'den kritik Türkiye planı!

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin (VW) potansiyel yatırım için Türkiye ile görüştüğü belirtildi.

Habere göre Seat ve Skoda'nın üretileceği yeni tesis için yetkililerle görüşen VW, fabrika yatırımı için Türkiye ya da Bulgaristan'ı seçecek.

Haberde VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre ise Diess'in son dönemde Türkiye'ye ilk kez gelmediği, bir çok kez gelip temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca iki hafta içerisinde Türkiye lehine sonuçlanması ihtimali çok yüksek olan fabrika yatırımının kapasitesi 300 bin, yatırım tutarıysa 2 milyar euro civarında olabilir.