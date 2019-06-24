Haberler > Haberler Haberleri > Volkswagen'den kritik Türkiye planı!

'den kritik planı!

Alman gazetesi 'ın haberinde otomobil devi 'in potansiyel yatırım için 'yle görüştüğü belirtildi

Giriş Tarihi: 24.6.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 13:35
Volkswagen'den kritik Türkiye planı!

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin (VW) potansiyel yatırım için Türkiye ile görüştüğü belirtildi.

Habere göre Seat ve Skoda'nın üretileceği yeni tesis için yetkililerle görüşen VW, fabrika yatırımı için Türkiye ya da Bulgaristan'ı seçecek.

Haberde VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre ise Diess'in son dönemde Türkiye'ye ilk kez gelmediği, bir çok kez gelip temaslarda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca iki hafta içerisinde Türkiye lehine sonuçlanması ihtimali çok yüksek olan fabrika yatırımının kapasitesi 300 bin, yatırım tutarıysa 2 milyar euro civarında olabilir.

Yeni Volkswagen Golf için tarih değişti! 2020 Volkswagen Golf teslimatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkswagen'den kritik Türkiye planı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN