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İran gerginlikleri etkisiyle düştü

ABD hisse senedi piyasaları İran gerginliklerinin yeni yaptırımlarla yükselmesi etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay. İşte son durum!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 13:08
ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü

ABD hisse senedi piyasaları İran gerginliklerinin yeni yaptırımlarla yükselmesi etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay.

Piyasaları etkileyen diğer gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yapabilecek gücü olmasına rağmen" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almayacağını açıklaması ve FedEx'in ABD Ticaret Bakanlığı'nı yeni ithalat kısıtlamalarını izlemenin "olanaksız" olduğunu savunarak mahkemeye vermesi oldu.

Gelişmeler etkisilye ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.05,
- Nasdaq yüzde 0,17 ve
- S&P yüzde 0.1 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.1 yükselirken, sterlin karşısında yüzde 0.18 düştü ve sırasıyla 0.8718 ve 0.7836 değerlerinde işlem görüyor.

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ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü
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