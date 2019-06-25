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G20 öncesinde düştü

Asya hisse senedi piyasaları Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi öncesinde düştü. İşte hakkında tüm gelişmeler!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 13:02
Asya piyasaları G20 öncesinde düştü

Asya hisse senedi piyasaları Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 Zirvesi öncesinde düştü.

Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2.0 olan orta ve uzun vadeli enflasyon hedefi için para politikasında bir değişikliğe gitmemesi de piyasalardaki düşüşte etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.66,
- Shanghai Composite yüzde 1.56,
- Shenzen Composite yüzde 1.6,
- Hang Seng yüzde 1.26,
- Kospi Composite yüzde yüzde düşerken,
- S&P bir değişim göstermedi.

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Asya piyasaları G20 öncesinde düştü
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