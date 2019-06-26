Volkswagen'den Türkiye'ye dev yatırım! Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

Ekonomi ve siyasette sağlanan istikrar ile 2002-2018 yılları arasında 154.6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, 4 yıllık seçimsiz dönemle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 1.3 milyar euroluk dev yatırım için nihai kararını verdi. Yeni üretim tesisi için Türkiye'ye seçti. Böylece Türk otomotiv sektöründe son 22 ylın en büyük yatırımın önü açılmış oldu.



ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ETKİLİ OLDU

Yatırım için Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapmakta zorlanan Volkswagen yönetimi, geçen hafta Ankara'da yapılan toplantılardan sonra son kararını verdi. Bu kararda Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in 19 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu söyleniyor. Diess'in Almanya'ya dönüşünden hemen sonra toplanan VW Yönetim Kurulu Türkiye'de yatırımı onayladı. Ancak resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

