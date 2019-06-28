Dolar/TL düşüşe geçti! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7690 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,76-5,79 bandında hareket eden ve düşüşünü 4. güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,7723'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 azalışla 5,7690 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL dünkü kapanışın hafif altında 6,5711, sterlin/TL ise yüzde 0,05 yükselişle 7,3184 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1370, sterlin/dolar hafif satıcılı seyirle 1,2674 ve dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 96,23 seviyelerinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, bugün Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığını belirterek, yurt içinde dış ticaret istatistikleri ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in desteğinin kırılması halinde 5,70'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,8350'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.