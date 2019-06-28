İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesi sona erdi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran 2018 ila 15 Haziran tarihleri arasında başvurularını yaptığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaş başvurdu.

Coldwell Banker, birden fazla gayrimenkul veri platformu ile gerçekleştirdiği araştırma sonrası, "İmar Barışı Döneminde İstanbul'da Konut Fiyatı En Çok Artan İlçeler" başlıklı rapor hazırladı.