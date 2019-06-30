Haberler > Haberler Haberleri > İmar barışı ödemeleri için son gün!

ödemeleri için son gün!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 12:50
İmar barışı ödemeleri için son gün!

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi.

İmar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi ise bugün doluyor.

Bu kapsamda, ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Ödemeler, bugün saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

Bankaların açık şubelerinin listesi "www.ziraatbank.com.tr", "www.halkbank.com.tr" ve "www.vakifbank.com.tr" internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’na ziyaretçi akını!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İmar barışı ödemeleri için son gün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN