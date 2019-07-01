Dolar/TL, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler sonrası sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor.

Osaka dönüşü S-400'lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yaptırım beklemediğini yineledi.

Dolar G-20 sonrası sert düşerek 5.70 altını gördü!

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi.

Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz gününe yüzde 1'in üzerinde bir düşüşle başladı ve 5.70 seviyesinin altına indi. 6.63 ile kapanan euro ise 6.45 altına geriledi. Sterlin 7.30 altına inerek 7.25'i zorluyor.

Yılın 2. yarısının ilk haftasında iç piyasanın beklediği en önemli veri büyüme için öncü göstergelerden olan sanayi PMI verisi ve çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon. Mayıs ayında yüzde 18.71 gelen TÜFE'nin baz etkisiyle yüzde 15'lere gerilemesi bekleniyor.

Dışarıda da küresel PMI verileri izlenirken ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Doların sert düşüşü ile birlikte borsada da G-20 görüşmeleri etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,26 artışla 98 bin 662 puandan başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 2.26 artıla 98 bin 662 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı yüzde 0.95 artışla 96 bin 458 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 3.74 artışla 140 bin 219 puanda başladı.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.23 ve yüzde 19.68 düzeyindeler.