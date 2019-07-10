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için 2023 hedefi 300 milyar lira!

'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 12:12
e-Ticaret için 2023 hedefi 300 milyar lira!

TBMM Başkanlığı'na sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, kalite odaklı yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla 'nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmelerle tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

Perakende 'nin () yazılım işlemleri tamamlanarak PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

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e-Ticaret için 2023 hedefi 300 milyar lira!
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