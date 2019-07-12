Dolar/TL yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6990 seviyelerinde dengelendi.

Dün, cari işlemler hesabının mayısta 151 milyon dolar fazla vermesi ve 12 aylık cari açığın 2,4 milyar dolara gerilemesinin ardından gün içinde en düşük 5,6525'i gören dolar/TL, günü ise 5,6737 ile bir önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

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Dolar/TL bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 yükselişle 5,6990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,4190, sterlin/TL yüzde 0,6 primle 7,1460 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1263, sterlin/dolar yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,2533 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 96,95 seviyelerinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, bugün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğini belirterek, öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine işaret eden açıklamalarının da piyasalardaki risk iştahını artırdığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin intikaline bugün başlandığının duyurulduğunu aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmeler ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,7500'in direnç, 5,6500'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.