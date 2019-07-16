Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi!

Dünya Bankası, ülkeleri 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Her yılın temmuz ayında açıklanan raporu göre; geçen yıl Türkiye'nin GSMH Satınalma Gücü bazında (GDP PPP) 2 trilyon 37 milyar dolara çıktı. Türkiye'de satınalma gücü paritesine göre; Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)'dan kişi başı düşen gelir, 28 bin 815 dolar olarak gerçekleşti. Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

Dünya Bankası verilerine göre; satın alma gücü paritesiyle Türkiye'de kişi başına düşen geliri 2017'de 27 bin 878 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, 2018'de 2,37 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13'üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü.