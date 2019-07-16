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246 trilyon dolara ulaştı!

seviyesi bu yılın ilk çeyreğinde 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara ulaştı. Toplam borç, ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 320'sine denk geldi. Gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borç da bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 12:36
Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı!

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı rapordan derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde tutarı 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam küresel borç 248 trilyon dolarla bütün zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Toplam borcun ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) üç katını aşarak yüzde 320'sine ulaşması dikkati çekti.

Rapora göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, hane halkına ait borçlar yüzde 60, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 91, kamuya ait borçlar yüzde 87 ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

IIF raporunda, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarından dolayı borçlanma maliyetlerinin düşük olmasının ülkeleri yeni borç almaya teşvik ettiği belirtilerek, bunun da küresel borcun söz konusu düzeye yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.

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Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı!
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