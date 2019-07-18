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iki haftanın zirvesinden döndü

Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yükselirken iki haftanın zirvesinden döndü. 1.421 dolardan işlem görürken, iç piyasada 260 lira, 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.733 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 10:40
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinden döndü

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,0 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 260 lira, çeyrek altın 423 lira ve Cumhuriyet altını 1.733 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın günü yüzde 0,8 artışla 260,7 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 260,0 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.733 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 1.421,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 ve 1.438 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın fiyatları iki haftanın zirvesinden döndü
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