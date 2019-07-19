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6 yılın zirvesinde! İşte güncel !

, New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams’ın açıklamalarının faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu’daki gerilimlerin artmasıyla Mayıs 2013’ten bu yana ilk kez 1,450 dolar düzeyini gördü. İç piyasada ise 260,5 lira, 425 lira ve 1.739 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 11:06
Altın 6 yılın zirvesinde! İşte güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 260,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.739 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle, sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın günü yüzde 0,1 düşüşle 259,9 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.739 liradan satılıyor.

Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.439 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.430 doların destek, 1.458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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