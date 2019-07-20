TL mevduatı rekor kırdı

Geçen yılki kur saldırısının ardından aldığı önlemlerle dengelenme sürecine giren ekonomide toparlanmanın sinyalleri her geçen gün güçlenirken, son dönemde pozitif ayrışan piyasalardaki iyimser hava devam ediyor. Yabancı yatırımcıların akınına uğrayan Türk varlıklarına ilgi artarken, borsa dün 102 bini geçerek 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil-bono piyasasında da 2 yıllık gösterge tahvilin faizi 14 ayın dibine inerken, risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 374 dolara geriledi. Türk varlıkları yabancıların rüzgârını arkasına alırken, nihayet yerli yatırımcılar da TL mevduata geçişi hızlandırmaya başladı.