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mevduatı rekor kırdı

Son bir haftada varlıklara hücum eden yabancıların ardından, yerlilerde de TL’ye geçiş hızlandı. Türk Lirası 1 trilyon 63 milyar ile zirveye çıktı. Bankalardaki döviz hesapları da bir günde 1.2 milyar dolar azaldı

OKTAY ÖZDABAKOĞLU Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 11:32
TL mevduatı rekor kırdı

Geçen yılki kur saldırısının ardından aldığı önlemlerle dengelenme sürecine giren ekonomide toparlanmanın sinyalleri her geçen gün güçlenirken, son dönemde pozitif ayrışan piyasalardaki iyimser hava devam ediyor. Yabancı yatırımcıların akınına uğrayan Türk varlıklarına ilgi artarken, borsa dün 102 bini geçerek 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil-bono piyasasında da 2 yıllık gösterge tahvilin faizi 14 ayın dibine inerken, risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 374 dolara geriledi. Türk varlıkları yabancıların rüzgârını arkasına alırken, nihayet yerli yatırımcılar da mevduata geçişi hızlandırmaya başladı.

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TL mevduatı rekor kırdı
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