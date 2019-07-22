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18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı! İşte yeni hedef

'da , geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 12:26
Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı! İşte yeni hedef

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle haftalık bazda yüzde 4,89 değer kazanarak 101.849 puanla 11 Mart'tan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

ABD ve Avrupa'da genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik göstergeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına hız vereceği beklentilerini artırarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkiledi.

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Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı! İşte yeni hedef
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