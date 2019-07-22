Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı Giovanni Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki bakan, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜM ALANLARDA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KAPSAMLI OLARAK ELE ALINDI

Toplantılarda, iki ülke arasında finans sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda ekonomik iş birliği kapsamlı olarak ele alındı. İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü. Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi.

İtalyan bakan, Albayrak'ı ülkesine davet ederken, Bakan Albayrak da bu yıl Roma'ya gideceğini kaydetti.

İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı Sn. Giovanni Tria'yı İstanbul'da misafir ettik. Oldukça verimli geçen görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık. pic.twitter.com/KsOzUtfVpj — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2019