Haberler > Haberler Haberleri > Huawei'den flaş Android kararı!

'den flaş kararı!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle zor günler geçiren 'nin ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda ile yola devam edileceğini söyledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 14:06
Huawei'den flaş Android kararı!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle zor günler geçiren Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.

HongMeng OS'un daha çok 'Nesnelerin İnterneti' için geliştirildiğine vurgu yapan Chen, gelecekte milyarlarca cihazın akıllanacağını ve böylesine büyük bir potansiyeli değerlendirmek adına şimdiden HongMeng OS adında bir işletim sistemi geliştirerek bu yönde yatırım yaptıklarını açıkladı.

HongMeng OS tartışması bu açıklama ile son bulurken, diğer yandan Huawei telefonların yeni Android güncellemelerini almaya devam edeceği de kesinlik kazanmış oldu.

İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti! Huawei CEO'su açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Huawei'den flaş Android kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN