Dolar/TL yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,6941'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 5,6753'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının arından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3745, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 7,0920 seviyesinden işlem görüyor.

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Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1191, sterlin/dolar yüzde 0,15 değer kaybıyla 1,2445 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise son 3 işlem günündeki yükselişi ile 97,5 seviyesine çıktı.

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7130'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.