İş dünyası TCMB'nin faiz indirimini değerlendirdi: Piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "425 baz puanlık faiz indirimi, piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli." dedi.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını belirterek, kararın geleceğe dönük bir umut getirdiğini söyledi.

"Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır" ifadesini kullanan Avdagiç, enflasyonun yüzde 15'e gerilediğini ve baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini kaydetti.

"FAİZDE İNDİRİM UMUT VERİCİ ANCAK TEK SEFERLE KALMAMALI"

Faizde indirimin umut verici olduğunu ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün, Türkiye'nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. Fed, 30 Temmuz'daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca TCMB'nin verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz puanlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli."