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Merkez bankalarının rezervleri yükselişini sürdürüyor!

Merkez bankaları, para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam etti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:34
Merkez bankalarının altın rezervleri yükselişini sürdürüyor!

Dünya Konseyi (WGC) 2019 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Anketi'nden derlediği bilgilere göre, merkez bankalarının altına olan talepleri kısa ve orta vadede artmaya devam ediyor.

WGC'nin anketine göre gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11'i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını bildirdi.

Geçen yıl, gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait merkez bankalarının yüzde 12'si altın almış, böylece merkez bankalarının altın talebi 651 tona yükselerek uluslararası parasal sistemde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ankette, bu yıl da geçen yıla paralel bir talep eğiliminin gözlemlendiği ve yine rekor seviyede altın talebinin olabileceği öngörülüyor.

Altın alımı ve yüksek oranda tutma eğiliminin rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik risklerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

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Merkez bankalarının altın rezervleri yükselişini sürdürüyor!
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