Son dakika: Bakan duyurdu! Çiftçilere 1,2 milyar TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Artvin'in Yusufeli İlçesi programı kapsamında çiftçilerimize 1,2 milyar lira destekleme müjdesi verdi.

1.2 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeleyen Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkilerin % 70'lik kısmı olan 2 Milyar TL 'yi ödedik. %30' luk kısım için de Sayın Cumhurbaşkanımızın Hasat Bayramı'nda açıkladığı üzere kurban bayramı öncesi ödemeyi planlıyorduk. Destekleme ödemesinin kalan %30' luk kısmına tekabül eden 1.2 milyar TL tutarındaki yağlı tohumlar ve hububat desteğini de 6 Ağustos tarihinde ödeyeceğiz" dedi.