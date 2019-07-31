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kullananlar dikkat! O limit yarın itibarıyla 120 TL'ye çıkarılacak

Alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler, yarın itibarıyla 90 liradan 120 liraya çıkarılacak.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:40
Kredi kartı kullananlar dikkat! O limit yarın itibarıyla 120 TL'ye çıkarılacak

Bankalararası Kart Merkezi'nce (BKM), şifresiz olarak yapılabilen işlemleri limitinin yarından itibaren 120 liraya çıkarılacağı bildirildi. BKM açıklamasına göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek. Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! O limit yarın itibarıyla 120 TL'ye çıkarılacak
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