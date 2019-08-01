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rezervleri arttı!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 68 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolar oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:45
Merkez Bankası rezervleri arttı!

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 96 milyon dolar azalışla 74 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 75 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 68 milyon dolar artarak 98 milyar 320 milyon dolardan 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi.

Son dakika: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

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Merkez Bankası rezervleri arttı!
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