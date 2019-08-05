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Bakan Albayrak'tan '' mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ile 11 bin 500 firmaya 1.7 milyar TL kredi kullandırılması ile ilgili olarak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME başarıyla yoluna devam ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:15
Bakan Albayrak'tan 'İvme Finansman Paketi' mesajı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi.

Bakan Albayrak'tan 'İvme Finansman Paketi' mesajı!

Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi ile ilgili olarak Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL'si ise kullanıldı.

Son dakika: Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

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Bakan Albayrak'tan 'İvme Finansman Paketi' mesajı!
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