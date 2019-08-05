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: 'ndan flaş hamlesi!

'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin bir açıklaması geldi. Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan 100 baz puan artırıldı

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 10:52
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık hamlesi!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklara ilişkin önemli bir değişiklik geldi.

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık hamlesi!
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