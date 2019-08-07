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Bakan Albayrak'tan ile ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , seracılık kredi paketine gerçekleşen yoğun ilgiye yönelik, " ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:20
Bakan Albayrak'tan Seracılık Finansman Paketi ile ilgili önemli açıklama

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.

Bakan Albayrak konuyla ilgili Twitter hesabından şunları söyledi;

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL'ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz.

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Bakan Albayrak'tan Seracılık Finansman Paketi ile ilgili önemli açıklama
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