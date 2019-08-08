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, sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırarak sırasıyla 1,241,55 ve 159,588 değerlerine yükseldi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 12:23

Altın fiyatlarında görülen artış, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara kaçması etkisiyle oldu.

Altın daha önce dolar karşısında altı yılın zirvesine ulaşarak 1,510.44 dolara yükselmişti. Goldman Sachs analistleri ise ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının altı ay içinde 1,600 doları aşacağını öngördüklerini açıkladılar.

Altın sterlin karşısında yüzde 2.08 artışla 1,236.8 değerine ve yen karşısında yüzde 1.48 artışla 159,281.5 değerine yükseldi. Altın fiyatı euro karşısında yüzde 1.82 artışla 1,340.58 değerine yükseldi.

Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1,600 doları aşacak

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Altın, sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı
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