Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1,600 doları aşacak

Goldman Sachs analistleri halihazırda 6 yılın zirvesine yükselen altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Uzmanlar küresel ekonomik görünümdeki kötüleşme, ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi gibi etkenlerle yatırımcının güvenli liman arayışında olacağını, bu nedene ons altının gelecek 6 ayda 1.600 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

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Goldman Sachs analistleri dün yolladıkları raporda "Eğer ticaret savaşlarında gerilim artar ve büyüme endişeleri sürerse ETF'lerdeki altın miktarının da artmasıyla fiyatlar daha da yükselebilir. Altın ETF'leri son dönemde 2016'da olduğu gibi güçlendi. Bunun da kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Altın ETF'lerindeki altın miktarı 2013'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Altının onsu dün % 2'ye yakın artışla 1,511.60 dolara çıktı, bu Nisan 2013'ten beri en yüksek seviye.

Goldman altının onsu için 3 aylık fiyat tahminini 1.450 dolardan 1.575 dolara yükselttti.