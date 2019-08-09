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: fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet () tarafından haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri bir bilgisi olarak açıklandı. Haziran ayında yıllık 538 milyon dolar fazla verdi. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:03
Son Dakika: Cari denge fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.823 milyon ABD doları azalarak 2.601 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon ABD doları artarak 3.166 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.693 milyon ABD doları artarak 2.284 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon ABD doları tutarında artarak 2.527 milyon ABD dolarına yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon ABD doları artarak 1.064 milyon ABD doları oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon ABD doları artarak 78 milyon ABD dolarına yükseldi.

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Son Dakika: Cari denge fazla verdi!
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