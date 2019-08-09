Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini geriledi!

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin beklenti anketini açıkladı.

Merkez Bankası'nın ağustos ayı beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 13.90'dan yüzde 12,77'ye geriledi, yıl sonu dolar/TL beklentisi de 5,90'a geriledi.



Ağustos ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,85 iken, bu anket döneminde yüzde 1,26 oldu.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,01 iken, bu anket döneminde yüzde 14,42'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,90 iken, bu anket döneminde yüzde 12,77'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,00 ve yüzde 10,27 olarak gerçekleşti.



DOLAR/TL BEKLENTİSİ GERİLEDİ



2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6,14 TL iken, bu anket döneminde 5,90 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,47 TL ve 6,27 TL olarak gerçekleşti.



2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 7,6 milyar dolarken, bu anket döneminde 6,7 milyar dolara geriledi.



GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,02 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 2,6 oldu.



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 21,58'den yüzde 19,17'ye geriledi.



TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise yüzde 21,85'ten yüzde 19,68'a geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 19,75, 16,91, 15,88, 14,70 ve 12,44 olarak gerçekleşti.