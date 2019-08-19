Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan flaş hamle

haberi: 'ndan flaş hamle

, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 17:01
Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.

TCMB'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak."

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan flaş hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN