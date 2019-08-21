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/TL dalgalı seyrediyor! İşte güncel

/TL, güne düşüşle başlamasının ardından yukarı yönlü bir eğilim göstererek 5,7300 seviyelerinde işlem görüyor. /TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6,3490'dan, /TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9410 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:35
Dolar/TL dalgalı seyrediyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7190 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,7486 ile yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kazancıyla 5,7373'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,7190 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6,3490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9410 seviyesinden işlem görüyor.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün istifasını sunması siyasi riskleri yeniden gündeme taşırken, avro/dolar paritesi yüzde yatay bir seyirle 1,1090 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7450'nin direnç, 5,6950'nin destek konumunda bulunacağını kaydetti.

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Dolar/TL dalgalı seyrediyor! İşte güncel döviz kurları
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