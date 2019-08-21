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'na resmen başvurdular! satılıyor

'nin köklü otobüs şirketlerinden 'un merkezli 'e devri için 'na başvuru yapıldı.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 16:32

Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" açıklaması yer aldı.

FLIXMOBILIY AB VE ABD'DE HİZMET VERİYOR

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

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Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular! Kamil Koç satılıyor
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