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’tan çok sert sözler: Hayal kırıklığına uğrattı

Başkanı , ülkesinin ekonomisinin iyi olduğunu ancak Başkanı Powell’ın yanlışlar yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 16:45
Trump’tan çok sert sözler: Hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump ABD ekonomisine yönelik olumsuzlukları öne çıkaranlara yönelik sert sözler söyledi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Trump, "Yalancı medya ABD'de bir resesyon yaratmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Ancak rakamlar ve olaylar bunun tamamen tersi yönde çalışıyor. Medya çok sayıda insana zarar vermeyi amaçlıyor olabilir, insanların zarar görmesi onlar için önemli değil. üzgünüm ama ekonomimiz çok güçlü" dedi.

POWELL YANLIŞ YAPTI

Trump, Fed Başkanı Powell'ın şu ana kadar yanlış yaptığını ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve

Faiz oranlarına ilişkin olarak da Fed'e yüklenen Trump, "Bizim problemimiz Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell" dedi.

Trump, faiz oranları çok daha düşük olan çok sayıda ülke ile rekabet ettiklerini belirtirken "Çin ve diğer ülkeler ile ticaret anlaşmalarında iyi iş çıkarıyoruz. Dün, ABD doları ABD tarihinin en yüksek seviyesine çıktı, enflasyon yok, Fed uyan" açıklamasında bulundu.

Trump son olarak faizlerin düşürülmesi gerektiğini ve Fed Başkanı Powell'ın doğru hareket etmesi halinde ABD ekonomisinde büyük büyüme olacağını ancak Powell'a da bel bağlanmaması gerektiğini kaydetti.

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Trump’tan çok sert sözler: Hayal kırıklığına uğrattı
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