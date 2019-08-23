Kurulan şirket sayısı Temmuz'da yüzde 57 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85 kurulan kooperatif sayısı yüzde 82,46 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 56,07 kapanan kooperatif sayısında yüzde 141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,54 artış oldu.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 oranında azaldı. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 oranında azaldı.

2019 yılının ilk yedi ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,31 oranında azaldı. 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,31 oranında azalış gözlendi.

TÜM İLLERDE ŞİRKET VEYA KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2019 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 7 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,00'ı limited şirket, yüzde 12,57'si anonim şirket, yüzde 1,42'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,25'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

2019 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 132,27 oranında arttı. 2019 yılında toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 40 bin 873 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,47'sini, 6 bin 289 anonim şirket ise yüzde 27,52'sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 132,27 oranında arttı.

2019 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635'i ticaret, bin 62'si imalat ve 638'i inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i imalat, 260'ı inşaat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 399'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 221'i inşaat, 111'i imalat sektöründe görüldü. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 735'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'u inşaat, 153'ü imalat sektöründe oldu.

2019 TEMMUZ AYINDA KURULAN 104 KOOPERATİFİN 45'İ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2019 Temmuz ayında kurulan 104 kooperatifin 45'i konut yapı kooperatifi, 18'er adet olmak üzere tarımsal kalkınma kooperatifi ve işletme kooperatifi 6'sı ise motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 646 kooperatifin 258'i konut yapı kooperatifi, 102'si tarımsal kalkınma kooperatifi, 81'i işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 YILI TEMMUZ AYINDA BİN 204 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2019 yılı Temmuz ayında kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692'si Türkiye, 92'si Suriye, 72'si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 80'i anonim, bin 124'ü limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 911'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 498'i gayrimenkul acenteleri, 394'ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,46'sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.