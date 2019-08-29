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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'İhracat Ana Planı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , bugün tarafından açıklanan 'İhracat Ana Planı' ile ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "İhracat ve katma değeri yüksek ürün üretimini önceleyen ekonomi modelimizin bu önemli ayağının ülkemize, sanayicimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İhracat Ana Planı' açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da "İhracat Ana Planı"nı açıkladı. Bakan Albayrak da konuyla ilgili olarak Twitter'dan mesaj paylaştı.

SANAYİCİMİZE VE İHRACATÇIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Bakan Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları" kapsamında ilan ettiğimiz #İhracatAnaPlanı Sn. Bakanımız @Pekcan tarafından açıklandı. İhracat ve katma değeri yüksek ürün üretimini önceleyen ekonomi modelimizin bu önemli ayağının ülkemize, sanayicimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İhracat Ana Planı' açıklaması
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