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: 'ndan flaş açıklaması!

haberi... Başkanı , () üyelerine yaptığı sunumunda " görünümünde iyileşme devam ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 17:24
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları şu şekilde;

İktisadi faaliyetteki toparlanma ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam etmiştir. Net ihracat dönemlik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.

Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte sürerken, sektörel yayılım da bir miktar iyileşmektedir.

İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlü politika koordinasyonu ile, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruş korunmaktadır.

Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan flaş hamle

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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
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