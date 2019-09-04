"Trump Çin'e vergileri ikiye katlamak istiyor"

CNBC'de yer alan habere göre, konuya ilişkin bilgi veren üç kaynak Trump'ın ilk reaksiyonunun yetkililerle Beyaz Saray'da derhal bir toplantı yaptığı ve Çin'e uygulanan ek gümrük tarifelerinin iki katına çıkarılmasını görüştüğünü belirtti.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve bazı CEO'ların Başkan Trump'ı böyle bir hamlenin ekonomi ve hisseler üzerinde oluşturabileceği etkilere yönelik uyardığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump 23 Ağustos'ta piyasalar kapalıyken attığı tweette 550 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 5 oranında yükselttiğini bildirmişti.