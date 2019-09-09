Bakan Albayrak'tan kritik görüşme sonrası ilk mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü. Bakan Albayrak, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. pic.twitter.com/G2aTkwsIBz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2019