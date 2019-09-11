Piyasalar, ECB'nin yeni uygulamalarına odaklandı

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 1 seviyesinde olduğunu ve büyümenin gerilediğini hatırlatarak, finansal piyasaların ECB'den "kesin bir aksiyon" beklediğini söyledi.

İlave parasal genişlemenin büyüme etkisi meydana getirmesinin şüpheli olduğunu ifade eden Houte, mali politikanın bu noktada daha etkili olabileceğini vurguladı.

Houte, piyasaların ilave parasal genişlemeyi fiyatladığını, bu nedenle hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını belirterek, ECB'nin, bu haftaki toplantısında, mevduat faiz oranında 20 baz puanlık indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Aşırı likidite için kademeli faiz uygulaması sisteminin de devreye girebileceğini aktaran Houte, daha fazla Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) koşullarının da masada olduğunu söyledi.

Yeni parasal genişleme konusunda ECB üyeleri arasında tartışmalar olduğunu dile getiren Houte, aylık 30 milyar avroluk bir varlık alım programına karar verilebileceğini ancak varlık alımı için kesin miktarın Brexit'in gerçekleşeceği tarih sonrasına ertelenebileceğini kaydetti.

"BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYONLAR YAPABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin, toplantıda, büyüme ve enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapabileceğini belirterek, bankanın, "konuştuğu gibi davranan" bir hale gelebileceğini ve mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,60'a indirebileceğini söyledi.

Schubert, toplantıda kademeli faiz uygulaması ve varlık alım programının ilan edilebileceğini, ECB'nin, aylık 40 milyar avroluk bir varlık alım programına karar verebileceğini aktardı.

Bazı ECB üyelerinin "gelenekçi" olduğunu, bu yüzden bankanın alacağı önlemlerin beklentileri karşılamayacağına dair risk bulunduğunu ancak üyelerin çoğunun bu önlem paketi konusunda ikna olduğunu ifade eden Schubert, bankanın, gecikmeden enflasyon hedefine ulaşmak için gücünün yettiği her şeyi yapabileceğini kaydetti.

ECB önlem paketinin istenen etkiyi vereceğinin şüpheli olduğunu dile getiren Schubert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normalde düşük faiz oranları ekonomiyi canlandırır. Çünkü tüketiciler, düşük faiz oranlarından dolayı daha az birikim yapar ve tüketime yönelir. Ancak faiz oranları uzun yıllar düşük seviyede kalırsa tüketiciler harcamalarını ileri tarihlere alacak ve parasal genişlemenin herhangi bir etkisi olmayacak. Faiz oranları ne kadar uzun süre düşük seviyede kalırsa tüketiciler, daha az harcayacak ve daha fazla biriktirecek."

"ECB'NİN POLİTİKASINDA BÜYÜK BİR GÜNCELLEMEYE GİDECEĞİ BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin De Groot ise ECB'nin politikasında büyük bir güncellemeye gideceği beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayarak, toplantıda, mevduat faiz oranında 10 baz puanlık bir indirime gidilebileceğini söyledi.

Groot, kademeli faiz uygulaması sisteminin mevduat faiz indiriminin yanında hala yapılabilecek en rahatlatıcı önlem olduğunu kaydetti.

ECB'nin 40 milyar avroluk bir varlık alımına başlayacağı öngörüsünde bulunan Groot, varlık alımlarının devlet tahvillerinden olacağını, şirket tahvillerini de kapsayabileceğini ancak banka tahvilleri ve varlıklarını oluşturmayacağını vurguladı.