Dolar/TL yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,6591'den tamamladı.
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Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,6750 seviyesinden alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,3032, sterlin/TL de yüzde 0,9 yükselişle 7,0428'ten işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1102, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 98,052 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1,2412'den işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, TCMB'nin politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmesinin Türk lirası varlıkları pozitif etkilediğini, bu kararın ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da faiz indirimine gitmesinin fiyatlamada önemli rol oynadığını söyledi.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6410 seviyesinin kırılması halinde 5,6050'nin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.