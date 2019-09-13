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Son Dakika: Temmuz’da aylık bazda yüzde 4.3 arttı

Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi Temmuz ayında, aylık bazda yüzde 4.3 artarken, yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:44
Son Dakika: Sanayi üretimi Temmuz’da aylık bazda yüzde 4.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı.

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Son Dakika: Sanayi üretimi Temmuz’da aylık bazda yüzde 4.3 arttı
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