Son Dakika: Sanayi üretimi Temmuz’da aylık bazda yüzde 4.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı.